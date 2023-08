Hicr Suresi okunuşu ve anlamı: Hicr Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

1 Şurada Paylaş!









Hicr Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Hicr Suresi, Kur'an'ın 15. suresidir. Sure, 99 ayetten oluşur. Surenin 87. ayetinin Medine'de, diğerlerinin ise Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini 80. ayette geçen ve Medine’nin kuzeyinde eski dönemde Semud kavminin yaşadığı yerin adı olan 'Hicr' kelimesinden almıştır. Sure bunlar apaçık Kur’an’ın ayetleridir ifadesiyle başlar. Surede Kur'an'ın korunacağından, peygambere iftira atanların gayretlerinin boşa çıkacağından, dağların, bitkilerin, rüzgârın ve yağmurun yaratılış sebeplerinden, insanın ve cinlerin yaratılışından, şeytana uyanların durumundan şeytana uymayanların cennete gideceğinden, İbrahim peygamberin misafirlerinden, Lut peygamberden ve kavmininin durumundan, Peygamberleri inkar eden Hicr kavminin cezalandırılmasından bahsedilir. Hicr Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Hicr Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...