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Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

Kırklareli'nde köylü kadınlar dere kenarlarından topladıkları çiy damlaları ile yoğurt mayalayıp Hıdırellez geleneklerini sürdürüyor

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AA
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı İslambeyli köyünde kadınlar asırlık Hıdırellez geleneklerini devam ettiriyor.
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    AA'nın haberine göre sabaha karşı dere kenarına giden kadınlar otlar, ağaçlar üzerine düşen çiğ damlalarını tahta kaşık ya da çömçe (ahşap kepçe) yardımıyla bir kavanoza topluyor.
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Daha sonra maniler ve türküler eşliğinde dans eden kadınlar evlerinin kapılarına asmak için de yapraklı dal kopararak yanlarında götürüyor.
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Evlerine dönen kadınlar odun ateşinde kaynattıkları sütün soğuması sonrası süzgeçten geçirdikleri çiy damlalarını dualar eşliğinde mayaya katarak yoğurt mayalıyor.

     
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Yoğurt bir yıl boyunca maya olarak kullanılıyor.
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    "ASIRLIK GELENEĞİ YAŞATIYORUZ"

    Köy sakinlerinden 66 yaşındaki Aynur Mayda, baharın gelişinin kutlandığı Hıdırellez'in kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Köylerinde geleneklerine sahip çıktıklarını ifade eden Mayda, maya geleneğini annesinden öğrendiğini ve asırlık bir geleneğin şifalı olduğuna inandıklarını belirtti.
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Cemile Daradan ise Hıdırellez'de dereye giderek ellerini, yüzlerini yıkadıklarını sağlık, huzur ve bereket dilediklerini ifade etti.
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Gençlik yıllarına göre Hıdırellez'in coşkusunun biraz azaldığından yakınan Daradan, kültürün unutulmaması için çiğ damlalarının katıldığı yoğurt mayalama geleneğini yaşatmaya çabaladıklarını söyledi.

     
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Bu geleneğin köylerinde asırlardır sürdürüldüğünü anlatan Daradan, "Yeşilliklerden çiy damlasını aldık, yoğurdumuzu mayalayacağız. Yoğurdumuzu mayaladıktan sonra Cenabıhak bize bereketini verecek. 
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

    Allah, Halil İbrahim bereketi verecek bize. Hıdırellez çok güzel bir şey" şeklinde konuştu.
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor
  • Hıdırellez'de çiy damlası katılan sütle yoğurt mayalama geleneği yaşatılıyor

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