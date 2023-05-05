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Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kere okunur? Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez duası araştırmaları hız kazandı. 5 Mayıs'ta başlayıp 6 Mayıs'ta sona eren Hıdırellez gününde ritüeller yapılır, gül ağacı altında dilek dilenir ve Hıdırellez duası okunur. Darda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğunu inanılan Hıdırellez'de dilek dileyecek olanlar dua okuyor. İşte Hıdırellez duası...

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  • HIDIRELLEZ DİLEK DUASI | Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kere okunur? 5 Mayıs Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

    Hızır Günü olarak nitelenen Hıdırellez baharın müjdecisi olarak nitelendirilir. Her sene 5 ile 6 Mayıs günleri arasında kutlanan Hıdırellez'de dileklerin kabul olduğuna inanılır.  Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan Hıdırllez, adını Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın birleşiminden alır. Dileklerinin kabul olmasını isteyenler gül ağacı altında dilek dilerler ve Hıdırellez duasını okurlar. İşte Hıdırellez duası...
  • HIDIRELLEZ DİLEK DUASI | Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kere okunur? 5 Mayıs Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

    HIDIRELLEZ DİLEK DUASI NEDİR?

    Bismillahirahmanirahim

    Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.
  • HIDIRELLEZ DİLEK DUASI | Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kere okunur? 5 Mayıs Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

    HIDIRELLEZ NİYETİ

    Evime, mutfağıma, gelirime İlyas Peygamberin duası, tıkanmıi, yavaşlamış durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin...

    Bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın. Hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin...
  • HIDIRELLEZ DİLEK DUASI | Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kere okunur? 5 Mayıs Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

    HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

    Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlere ve eşyalara feyiz, bereket vereceğine inanılır. Bu nedenle yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.
  • HIDIRELLEZ DİLEK DUASI | Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kere okunur? 5 Mayıs Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

    Hıdırellez gecesi en çok yapılan etkinliklerden biri ateşten atlamadır. Bunun sebebi de ateşten atlanıldığında hastalıklardan korunulacağına inanılmasıdır. Hıdırellezin en yaygın ritüelü budur ve ateşten atlamanın nazardan ve hastalıktan koruduğuna inanılır.
  • HIDIRELLEZ DİLEK DUASI | Hıdırellez duası nasıl yapılır, kaç kere okunur? 5 Mayıs Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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