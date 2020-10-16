Hilmi Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL

AA

Merhum Hilmi Kurtulmuş için Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Merhum için dua edildi.İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merhumun oğlu Fatih Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile yakınları saf tuttu.Namazın ardından cenaze defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü. Numan Kurtulmuş da amcasının tabutuna cenaze aracına taşındığı sırada omuz verdi. Kurtulmuş daha sonra taziyeleri kabul etti.