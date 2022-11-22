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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.

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  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    Uluç'un cenaze namazı, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılındı.

     
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    "TÜRK BASININA FARKLI BİR DÜNYA AÇTI"

    Hıncal Uluç'un ağabeyi Öcal Uluç, "O benim sadece kardeşim değil aynı zamanda meslektaşımdı. Sırdaşımdı, dostumdu. Herkes bilir ki hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Benim dünyamın yarısı yok. Ben ondan 3-4 ay önce başladım mesleğe. Ben mutfakta kaldım o akıllılık etti, mutfak dışını tercih etti. O yönettiği dergileriyle, gazeteleriyle Türk basınına başka bir dünya kapısı açtı" dedi.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    "EN YAKIN DOSTLARINI BİLE ELEŞTİRİRDİ"

    Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "45 seneye yakın bir dostluğumuz vardı. Kendine münhasır bir insandı. Toplumda gerekli olan kitabın ortasından konuşma tarzını benimsemiştir. En yakın dostlarını bile en acımasız şekilde eleştirmekten geri kalmazdı" diye konuştu.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    "İYİ BİR GALATASARAY'LIYDI"

    Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, Hıncal Uluç'un iyi Galatasaraylı olduğunu belirterek "Galatasaray'ı eleştirmiyor anlamına gelmesin, Galatasaray'ı ve yöneticilerini eleştirirdi" dedi.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    "SPOR GAZETECİLİĞİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR İNSANDIR"

    Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, "Sabah Gazetesi'nde çalıştığım dönemlerde çok yakındık. Türk spor gazeteciliğinde çok önemli bir insandır" şeklinde konuştu.

     
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    YILLAR BOYUNCA DOSTLUĞUNU YAKINDAN HİSSETTİK

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hıncal ağabey çok donanımlı bir insandı. Özellikle kültür ve sanata çok kıymet verirdi. Yıllar boyunca dostluğunu yakından hissettik" dedi.

     
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    "ONURLU BİR ADAMDI"

    Gazeteci, yazar Fatih Altaylı da duygularını şu cümlelerle anlattı:

    “Biliyorduk böyle bir sonu. Hayatı boyunca sağlık sorunları çekti. Kötü bir düşme sonrası bacağını kırdı ve ondan sonra sağlığını hiç toparlayamadı. Kendisi o kadar onurlu bir adamdı ki hastalığı boyunca kendisini bize o halde hiç göstermek istemedi. Allah rahmet eylesin. Onu hep onurlu bir adam olarak hatırlayacağız.”

     
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    "GENÇLERE ÇOK MESAJ VERİRDİ"

    Eski Başbakan Tansu Çiller, "Gençlere çok mesajları vardı. Onları keyifle anlatırdı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    "HINCAL ULUÇ HAFIZA NİTELİĞİNDE BİR İNSANDI"

    AK Parti Milletvekili Mahir Ünal, Hıncal Uluç'un duruşuyla örnek olduğunu belirterek, "Hıncal Uluç hafıza niteliğinde bir insandı. Cumhurbaşkanımız ve partimizin taziyelerinizi iletiyoruz" diye konuştu.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

    "CESUR BİR İNSANDI LAFINI ESİRGEMEZDİ"

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Toplumda bazı yerlerde insanların değeri ve kıymeti her zaman ayrı bir yer ifade ediyor. Hıncal ağabey bunlardan bir tanesiydi. Cesur bir insandı lafını esirgemezdi" şeklinde konuştu.
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler
  • Ünlü gazeteci son yolculuğuna uğurlandı... Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi - Haberler

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