Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı

"ONURLU BİR ADAMDI"

Gazeteci, yazar Fatih Altaylı da duygularını şu cümlelerle anlattı:

“Biliyorduk böyle bir sonu. Hayatı boyunca sağlık sorunları çekti. Kötü bir düşme sonrası bacağını kırdı ve ondan sonra sağlığını hiç toparlayamadı. Kendisi o kadar onurlu bir adamdı ki hastalığı boyunca kendisini bize o halde hiç göstermek istemedi. Allah rahmet eylesin. Onu hep onurlu bir adam olarak hatırlayacağız.”