Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den aşı açıklaması 0:00 / 0:00

Reuters

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkede tüm yetişkinlere ücretsiz olarak Covid-19 aşılarının yapılacağını söyledi.

Hindistan'da sağlık krizine yol açan salgınla mücadele için bu ayın sonundan itibaren ülke çapında tüm yetişkinler, ücretsiz olarak aşılanmaya başlayacak.

Modi'nin yaptığı açıklamada federal hükûmetin aşılama görevini eyalet hükûmetlerinden devralma parantezi de vardı.

Başbakan Narendra Modi, "21 Haziran'dan itibaren 18 yaşını doldurmuş tüm yetişkinlerin ücretsiz aşılanmasına karar verildi." açıklamasını yaptı. Daha önceki uygulamada yaşlılara ve ön saflardaki işçilere, federal hükûmet tarafından ücretsiz aşı uygulaması başlatılmıştı.

Bilindiği gibi Hindistan'da hükûmetin izlediği salgın politikası uzun süredir çok fazla eleştiriliyor.