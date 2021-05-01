Hindistan'da hastanenin Kovid-19 bölümündeki yangın 15 can aldı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Polis memuru Rajendrasinh Chudasama, Gujarat eyaletinde bir kasaba olan Bharuch'daki Refah Hastanesi'ndeki diğer elli hastanın hastane çalışanları ve itfaiyeciler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Hindistan Press Trust haber ajansının aktardığına göre itfaiye memuru Shailesh Sansiya, yangının zemin kattaki Kovid-19 departmanında çıktığını ve bir saat içinde söndüğünü söyledi.

Yangının nedeni araştırılıyor.

23 Nisan'da, yoğun bakım ünitesindeki bir yangın, Mumbai'nin eteklerindeki Virar bölgesinde 13 Kovid-19 hastasının ölümüne sebep olmuştu.