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        Haberler Dünya Hindistan'da yaklaşık 47 milyon yıl önce yaşayan devasa yılana ait fosil bulundu

        Hindistan'da yaklaşık 47 milyon yıl önce yaşayan devasa yılana ait fosil bulundu

        Hindistan'da bir madende, "şimdiye kadar yaşayan en büyük yılanlardan" olduğu tahmin edilen yılana ait, yaklaşık 47 milyon yıllık omurlar keşfedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:40
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        47 milyon yıllık yılan fosili bulundu
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        Bilim insanları, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, linyit kömürü madeninde bir yılana ait 27 omur bulundu.

        Araştırmacılar omurların, Hint mitolojisindeki "yılan krala" atıfla "Vasuki indicus" adını verdikleri ve uzunluğunun 11 ila 15 metre olduğunu tahmin ettikleri yılan türüne ait olduğunu bildirdi.

        Sıcaklıkların daha yüksek olduğu ve yaklaşık 47 milyon yıl önce Hindistan'da yaşadığı değerlendirilen yılanın, büyük bir pitona benzediğini ve zehirli olmadığını aktaran araştırmacılar, "Vasuki indicus"un ağırlığının 1 tona ulaşabildiğini tahmin ettiklerini kaydetti.

        Araştırmacılar, yılanın tahmini boyutunu belirlemek için 2005'te keşfedilen "Vasuki indicus"a ait omur kalıntılarını, yaşayan yılan iskeletleriyle karşılaştırdıklarını aktardı.

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        Araştırmacılardan Debajit Datta, boyutu göz önüne alındığında "Vasuki indicus"un yavaş harekete eden, avını pusuya düşürerek ele geçiren bir avcı olduğunu ifade etti.

        Datta, devasa yılan fosilinin etrafında bulunan yayın balığı, kaplumbağa, timsah ve ilkel balina kalıntılarının, "Vasuki indicus"un bataklık bölgelerde yaşadığını ve bu hayvanları avlamış olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

        Araştırma bulguları Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlandı.

        Asya'nın ağsı pitonu, 10 metrelik uzunluğuyla "bugün yaşayan en büyük yılan" olarak biliniyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #hindistan
        #fosil
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