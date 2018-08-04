Hiroshima - Shonan Bellmare maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Hiroshima, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Shonan Bellmare takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 44 puanlı Hiroshima 1. sırada bulunuyor, Shonan Bellmare 25 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Hiroshima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shonan Bellmare son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hiroshima kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.50, Shonan Bellmare sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Hiroshima önceki hafta Urawa mücadelesinde 4-2 kazandı.

Shonan Bellmare ise Iwata karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Hiroshima, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 7 gol yedi.

Shonan Bellmare, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shonan Bellmare 14 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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