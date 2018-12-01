Olay, Yenimahalle ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir otomobildeki şahısların Yıldız Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinden hırsızlık yaptığına ilişkin ihbar alan polis ekipleri, şahısları yakalamak için aracın peşine düştü. İHA'nın haberine göre; polislerin ‘dur’ ihtarlarına aldırış etmeyen araç sürücüsü Süleyman Ç. ile Uğur K., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden kaçmaya çalıştı.

Bulvar üzerinde bir süre yaşanan kovalamacada, sürücü Süleyman Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, önce birbaşka otomobile daha sonra da polis minibüsüne çarptı. Kazada 2 şüpheli ile birlikte bir polis de yaralandı.

Daha sonra kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Uğur K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin yaralama, uyuşturucu madde bulundurma ve tehditten sabıkalarının bulunduğu aktarıldı.

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