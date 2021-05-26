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HaberlerGündem3. SayfaHırsız, yakalanmamak için teslim oldu! - Haberler
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Hırsızın akılalmaz oyunu! Yakalanmamak için teslim oldu

Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte, girdiği kasap dükkanından içinde 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası olan çelik kasayı 'çekçek' olarak adlandırılan araca yükleyerek çalan Hakan E.(44),325 güvenlik kamerasını izleyen polisler tarafından tespit edildi. Şüphelinin, kasa hırsızlığı sonrası dikkat çekmemek için bir başka hırsızlık suçundan kesinleşen 5 yıllık hapis cezasını çekmek için polise teslim olup, tutuklandığı öğrenildi. Cezaevinde ifadesi alınan şüpheli suçunu kabul etti

Hırsız, yakalanmamak için teslim oldu! - Haberler
Hırsız, yakalanmamak için teslim oldu!
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DHA

Olay, 12 Mayıs'ta bir kasap dükkanında meydana geldi. Sabah iş yerini açınca, içerisinde 2 milyon lira değerinde nakit para ve ziynet eşyası bulunan çelik kasanın çalındığını fark eden ismi açıklanmayan iş yeri sahibi, polise haber verdi.

DHA'nın haberine göre, belirtilen adrese gelen polis çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, çelik kasanın kağıt toplayıcılarının kullandığı 'çekçek' olarak adlandırılan araca yüklendiğini belirledi.

Mahallenin krokisini çıkartıp cadde ve sokaklardaki toplam 325 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, çöp toplayan hırsızlık şüphelisinin kasayı çaldıktan sonra kıyafetlerini değiştirip çekçek tipi araçla yoluna devam ettiğini tespit etti.

ÜZERİNDEKİ MONT ELE VERDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini detaylı şekilde izleyen ekipler, şüphelinin giydiği montun, olaydan 5 gün sonra, hırsızlık suçundan kesinleşen 5 yıllık hapis cezasını çekmek için polis merkezine gelip, teslim olan Hakan E.'nin üzerindeki giysi ile aynı olduğunu fark etti.

Tutuklanan Hakan E.'nin cezaevinde sorgulaması yapıldı. Hakan E., suçunu itiraf ederken çaldığı para ve ziynet eşyalarına ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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