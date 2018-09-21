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"Spornet"in haberinde ise Dinamo'nun Fenerbahçe'yi 4-1'lik farklı bir skorla geçtiği vurgulanarak, "Dinamo, Avrupa Ligi'ne daha iyi bir başlangıç yapmayı düşünemezdi. Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe kesinlikle yenilgiyi hak etti." ifadeleri kullanıldı. (AA)