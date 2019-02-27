Hırvat ressam Beyoğlu'nda

Beyoğlu Belediyesi ile Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğinde 'Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları' adlı sergi açıldı. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, Hırvat ressam Miljenko Bengez ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu'nu anlatırken, farklı dinler, farklı diller, farklı renkler, bütün kültürler, yaşam, mutluluk. Beyoğlu bunu anlatıyor bize. Sanatçımız gerçekten bir kabiliyet, gerçekten bir sanatçı. Akdeniz'in o sıcaklığını, renkliliğini insanın içinde doğacak bütün güzelliğini tuvaline yansıtmış. Açıkçası benim içimde güller açtı. Dolayısıyla herkesi Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'ne bu şahane sergiyi gezmeye davet ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek Hırvat Ressam Miljenko Bengez'den yapılan tablolar hakkında bilgi aldı. Sergide Miljenko Bengez'e ait 25 eser yer alıyor.