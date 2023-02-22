Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, AB'nin dış sınırlarını güçlendirmek istediklerini söyledi

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, kontrolsüz yasa dışı göç akışını engellemek için Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, AB'nin dış sınırlarını güçlendirmek istediklerini söyledi
AA

Plenkovic, ABD'nin başkenti Washington'daki düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından düzenlenen bir programa çevrim içi bağlanarak konuştu.

Ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Rusya'yı açıkça kınadığını ve Ukrayna'ya da diplomatik, ekonomik, askeri ve insani destek verdiklerini söyleyen Plenkovic, bu kapsamda 22 bin kadar Ukraynalı mülteciyi ülkelerinde ağırladıklarını kaydetti. Plenkovic, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'da ekonomi ve enerji alanlarında yaşanan sorunlara dikkati çekerek Batılı liderler olarak mevcut sorunlardan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Plenkovic, bu kapsamda politikaların sürdürülebilirliğin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Kilit kelime, sürdürülebilirlik. Ukraynalıların direnmeyi sürdürebilmeleri. Batı'nın Ukrayna'ya yardımlarının sürdürülebilirliği. Batılı hükümetlerin enerji fiyatları, enflasyon, gıda fiyatları ve ülkelerimizdeki sosyal uyumu korumak gibi karşı karşıya kaldığımız zorluklarla başa çıkmadaki sürdürülebilirlik. Ancak bu üç alandaki sürdürülebilirlik sağlandığında Ukraynalıların toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve acımasız Rus saldırganlığının kontrol altına alınması konusunda bir çözüme ulaşılabilir."

Hırvatistan Başbakanı, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ sınırlarına duvarlar ya da dikenli teller inşa etmek istemediklerini, bunun aksine, bu ülkelerle yasa dışı göçü engellemek için işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi. Plenkovic, diğer taraftan, kontrolsüz yasa dışı göç akışını engellemek için Türkiye-Yunanistan sınırı, Türkiye-Bulgaristan sınırı gibi AB'nin dış sınırlarını güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Ülkesinin hem NATO hem Şengen hem de Avro Bölgesi üyesi 15 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Plenkovic, Balkan ülkeleriyle ilişkilerine de değindi. Plenkovic, Kosova, Sırbistan ve Bosna Hersek'le ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın AB'ye üyelik gündemlerini hızlandırdığını kaydeden Plenkovic, özellikle Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda ilerlemesini desteklediklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İspanya, Ukrayna'ya 6 Leopard tankı göndereceğini açıkladı - Dünya haberleri
DÜNYA İspanya'dan Ukrayna'ya Leopard tankı desteği
Bükreş Dokuzlusu: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kolaylaştıran herkesi kınıyoruz
DÜNYA Bükreş Dokuzlusu'ndan Rusya'ya kınama
Rusya'da on binler stadı doldurdu, Putin'in kabanı yine gündem oldu
DÜNYA Putin'in kabanı yine gündem oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Moskova'da görüştü
DÜNYA Putin, Çin'in en kıdemli diplomatıyla görüştü
UFO mu casus balon mu? Japonya'da gizemli demir top tartışması - Haberler
DÜNYA UFO mu casus balon mu? Japonya'da gizemli demir top ...
Ukrayna'dan Türkiye ve BM'ye 'tahıl anlaşması' talebi
DÜNYA Ukrayna'dan Türkiye ve BM'ye 'tahıl anlaşması' talebi
Alman hükümeti iki İranlıyı istenmeyen kişi ilan etti
DÜNYA Almanya, 2 İranlıyı istenmeyen kişi ilan etti
Filistinli çiftçi Yahudi yerleşimcilere karşı Osmanlı döneminden kalma 117 yıllık belgeyle hakkını arıyor
DÜNYA Filistinli çiftçi Osmanlı'dan kalma 177 yıllık ...
Alman bakanlar Kahramanmaraş'ta
DÜNYA Alman bakanlar Kahramanmaraş'ta
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Yeni START'taki katılımının askıya alındığını açıkladı: Sonuçları ne olabilir?
DÜNYA Putin, Yeni START katılımını askıya aldı: Sonuçları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.