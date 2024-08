'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni

Suda boğulma dakikalar içinde öldüren, sessiz bir salgın ve aynı zamanda dünya genelinde önlenebilir ölümler arasında üçüncü sırada.

İngiltere Kraliyet Ulusal Filika Enstitüsü'nden (RNLI) Kate Eardley "İnsanlar suda boğulmanın televizyondaki gibi çok gürültülü, çok su sıçratılan bir şey olmasını bekliyor" diyor.

Ancak Eardley'e göre gerçekte büyük olasılıkla "küçük bir çocuk bir gölete ya da denize giriyor ve kimse bir şey duymuyor."

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre her yıl dünya genelinde her yıl 250 bin dolayında kişi suda boğulma nedeniyle ölüyor ve neredeyse 82 bin kurban 14 yaş altında.

Bu sayılar, her gün 650'den fazla ölüm anlamına geliyor ve bu nedenle WHO suda boğulma vakalarına "sessiz önlenebilir ölüm salgını" adını veriyor.

Suda boğulma sadece aileler açısından bir trajedi değil, aynı zamanda ekonomiye de zarar veriyor. Erken ölümler ve sağ kalmayı başaranlarda ciddi yaralanmalar iş gücünü de etkiliyor. WHO bu konuda harekete geçmemenin maliyetinin 2050 itibarıyla dört trilyon dolara ulaşabileceğini hesaplıyor.

Mesele o kadar büyük bir aciliyet arz ediyor ki, Birleşmiş Milletler, "bu ihmal edilen kamu sağlığı sorununa" dikkat çekmek için 25 Temmuz'u Dünya Suda Boğulmaları Önleme Günü ilan etti.

Peki, sorun ne kadar büyük ve önlemek için neler yapılabilir?