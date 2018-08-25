HNK Rijeka - Istra 1961 Pula sahaya çıkıyor

Hırvatistan 1.HNL maçında HNK Rijeka ile Istra 1961 Pula, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Maç öncesi HNK Rijeka 10 puanla 1. sırada, Istra 1961 Pula 1 puanla 10. sırada bulunuyor. HNK Rijeka son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Istra 1961 Pula son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 710 kodlu maçı oynayanlar; HNK Rijeka galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Istra 1961 Pula galibiyet oranı 12.50. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

HNK Rijeka son haftadaki Hajduk Split müsabasında 3-1 kazandı.

Istra 1961 Pula ise Rudes karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

HNK Rijeka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. HNK Rijeka, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Istra 1961 Pula, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Istra 1961 Pula 0 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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