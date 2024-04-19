Holding binasına silahlı saldırı
İstanbul Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu binanın camları kırıldı.
Giriş: 19.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:03
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Şişli'nin Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
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Açılan ateş sonucu cadde üzerinde bulunan Zorlu Holding binasının camları kırıldı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekibi sevk edildi.
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Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı.
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Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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