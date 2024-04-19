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        Haberler Gündem Güncel Holding binasına silahlı saldırı

        Holding binasına silahlı saldırı

        İstanbul Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu binanın camları kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:03
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        Şişli'nin Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

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        Açılan ateş sonucu cadde üzerinde bulunan Zorlu Holding binasının camları kırıldı.

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        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ekibi sevk edildi.

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        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı.

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        Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Zorlu Holding
        #silahlı saldırı
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