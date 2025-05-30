Hollanda'da bir şekerleme markasının ürünlerinde uyuşturucu tespit edildi

Almanya merkezli bir şekerleme markasının, Hollanda'da satışa sunulan bazı ürünlerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı. Bunun üzerine marka, ülkedeki tüm stoklarını tedbir amaçlı geri çağırdı.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenlik Kurumu (NVWA), bir ailenin birden fazla üyesi de dahil olmak üzere birçok kişinin, markanın 1 kilogramlık kola içerikli ürünü tükettikten sonra kendilerini iyi hissetmediklerini kaydetti.

NVWA, bazı kişilerin bu ürünü tükettikten sonra ‘baş dönmesi’ yaşadığını bildirdi. Bunun üzerine NVWA, yapılan incelemelerden sonra şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

Şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedilirken, marka ülkedeki tüm stoklarını tedbir amaçlı geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Marka, ayrıca geri çağırma işleminin sadece Hollanda ile sınırlı olduğunu, diğer ülkeleri etkilemediğini bildirdi.