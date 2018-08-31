Hollandalı aşırı sağcı politikacı Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını 'saldırı tehdidi' gerekçesiyle iptal etti
Pakistan'da ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif'in 'başına ödül koyduğu' Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, "masum insanlara şiddet tehditleri" nedeniyle yarışmayı iptal ettiğini açıkladı. Wilders, "Bu olay İslam'ın doğasındaki hoşgörüsüzlükle ilgili söylediklerimi de kanıtlıyor" dedi.
31.08.2018 - 14:27 | Güncelleme:
Hollandalı aşırı sağcı politikacı Geert Wilders, İslam ülkelerinin sert tepkisi sonrası Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını "saldırı tehditleri" nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.
Yarışmaya yoğun tepki gösterilen Pakistan'da ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Wilders'in başına ödül koyduğunu açıklamış, ülkede geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.
Salı günü de Lahey Merkez İstasyonu'nda Wilders'e saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Pakistanlı bir kişi gözaltına alınmış, polis ise güvenlik tehdidinin ciddi olduğunu söylemişti.
Wilders ise yaptığı yazılı açıklamada "Bu olay İslam'ın doğasındaki hoşgörüsüzlükle ilgili söylediklerimi de kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.
Afganistan'da Taliban'dan Hollandalı askerlere saldırı çağrısı
Kişisel olarak yarışmayı iptal etmeyeceğini söyleyen Wilders, "Hollanda'ya ve masum insanlara yönelik saldırı riskinin ise fazla büyük olduğunu" belirtti.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise, Wilders'ın açıklaması sonrası bir krizden dönüldüğüne dikkat çekerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Twitter üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki kriket oyuncusu, "Ben Müslümanım. Peygamberimizle alay eden Wilders'in başına 3 milyon rupi (yaklaşık 20 bin dolar) ödül koyuyorum" dedi.
Ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, sonbaharda düzenleyeceğini duyurduğu karikatür yarışması, Pakistan hükümeti tarafından protesto edilmişti. Binlerce Pakistanlı, Tehreek-i-Labbaik Partisi'nin düzenlediği protestolara katılmıştı.
Parti, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle, aynı zamanda da Hollanda'yla güçlü bağlara sahip.
Öte yandan Afganistan'daki Taliban örgütünü de harekete geçirmişti.
Perşembe günü Taliban, misilleme olarak Afgan Ordusu'nu Nato liderliğindeki Kararlı Destek Misyonu'na bağlı Hollandalı güçlere saldırı düzenlemeye çağırdı.
Rutte: Düşünce özgürlüğü nedeniyle müdahale edemeyiz
Hollanda Başbakanı Mark Rutte Cuma günü, karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifi dışında gerçekleştiğini söylemişti.
Rutte, Wilders'in davranışını "provokasyon" olarak değerlendirmiş ancak düşünce özgürlüğü nedeniyle müdahale edemeyeceklerini vurgulamıştı.
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Hollandalı aşırı sağcı politikacı Wilders, Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını 'saldırı tehdidi' gerekçesiyle iptal etti/hollandali-asiri-sagci-politikaci-wilders-muhammed-peygamber-konulu-karikatur-yarismasini-saldiri-tehdidi-gerekcesiyle-iptal-etti-21241602124160
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