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Hollandalı ünlü kemancı Rieu 400 yıllık kemanını satacak

Hollandalı ünlü kemancı Rieu, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle orkestrasında çalışanlarını işten çıkarmamak için, 400 yıllık kemanını satacağını söyledi

Hollandalı ünlü kemancı Rieu 400 yıllık kemanını satacak
HABERTURK.COM

Hollandalı ünlü kemancı Andre Rieu, koronavirüs salgını nedeniyle müzik piyasasında yaşanan krizin devam etmesi durumunda orkestrasında çalışanlarını işten çıkarmamak için, 400 yıllık Stradivarius marka kemanını satacağını söyledi.

Hollanda basınında yer verilen habere göre, Kovid-19 önlemlerinin, müzik piyasası için bir kabusa dönüştüğünü söyleyen Hollandalı sanatçı, “hayatımın işi” dediği müziği sürdürememekten korkuyor. Orkestra üyelerini işten çıkarmamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen sanatçı, "Salgın hala devam eder ve devlet desteği de kesilirse, bununla başa çıkamam. O zaman Stradivarius’umu satacağım" diye konuştu.

Rieu’nun, "hayatımın bir parçası" dediği Stradivarius yapımı keman 400 yıllık.

Piyasa değeri şu anda birkaç milyon eurodan fazla olan müzik aletini satma konusunda ciddi olduğunu ve kendini sorumlu hissettiğini belirten Rieu, orkestrasıyla birlikte kurduğu müzik yaşamının yok olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

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