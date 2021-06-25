Hong Kong'da ABD'nin yaptırım listesine aldığı Güvenlik Sekreteri Lee, baş sekreterliğe getirildi

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AA

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Devlet Konseyinin, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın tavsiyesiyle, Lee'yi atadığını bildirdi.

Lee'den boşalan güvenlik sekreterliğine ise Hong Kong Emniyet Müdürü Chris Tang getirildi.

Yerel hükümetin müsteşarlığı niteliğindeki, baş yöneticiden sonra en yetkili ikinci konuma, ilk kez iç güvenlikten sorumlu bir sekreterin getirilmesi dikkati çekti.

Lee'nin 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan hükümet karşıtı protesto hareketinin bastırılmasında ve 2020'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası'yla demokrasi yanlısı muhaliflere karşı yürütülen soruşturmalardaki rolü nedeniyle ödüllendirildiği yorumları yapılıyor.

Yeni Baş Sekreter Lee, Baş Yönetici Lam ile ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Kong'lu yetkililer arasında yer almıştı.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar kitlesel eylemlere sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyordu.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmış, bu kapsamda 100’den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılmıştı.