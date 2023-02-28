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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

ABD'nin batı, orta güney ve orta kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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AA / HABERTURK.COM
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    ABD medyasındaki haberlerde, ülkenin orta güneyindeki Oklahoma, Teksas ve Kansas’ta dün geceden bu yana en az 9 hortum olayının meydana geldiği, 14 yerde dolu yağışının rapor edildiği belirtildi.

     

     
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    Hortumlarda şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı, 12 kişinin yaralandığı, birçok ev ve iş yerinin zarar gördüğü kaydedildi.

     

     
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    Poweroutage.us sitesinde, şiddetli fırtına ve hava şartları nedeniyle ülke genelinde 227 bin hane ve iş yerine hala elektrik verilemediği, elektrik kesintilerinin yaklaşık yarısının Michigan eyaletinde yaşandığı aktarıldı.

     

     
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    Memphis ve Teksas’ta kategori 3 kasırga şiddetinde saatte 183 kilometre hıza varan fırtınanın kayıtlara geçtiği, birçok yerde ağaçların devrildiği, bazı yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

     

     
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    Güneydeki kar ve yağmur fırtınasının bu akşam itibarıyla ülkenin orta kesiminden Indianapolis, Cincinnati ve Columbus bölgesine doğru kayacağı, o eyaletlerde de olası hortum ve kuvvetli rüzgarların yol açacağı hasar uyarısı yapıldı.

     

     
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    Oklahoma ve Ohio’yu etkileyen fırtına sisteminin, bugün kuzeydoğu bölgesine doğru ilerleyeceği, New York ve Boston şehirleri 10 santimetre ile yılın en fazla kar kalınlığını beklerken New York, Vermont, New Hampshire eyaletlerinin kuzey bölgelerinin 30 santimetreye kadar kar kalınlığı görebileceği ifade edildi.

     

     
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    Ülkenin batısı California'da hafta sonu yaşanan kış şartlarından sonra eyaletin kuzey bölgelerinde yeni bir kış hava sisteminin oluşmaya başladığı, Washington eyaletine kadar kuzey kısımlarında tekrar aşırı yağmur ve kar yağışı görüleceği bildirildi.

     

     
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    Bölgedeki Sierra Nevada dağlarında 2 metreye yakın kar beklenirken, şiddetli kış şartları nedeniyle ziyaretçilere kapatılan Yosemite Ulusal Park’ında kar kalınlığının 2 metreyi geçebileceği kaydedildi.

     

     
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

    Ulusal Meteoroloji Servisi, kuzey California ile Sierra Nevada dağlarında ve civarında tipi uyarısında bulunurken, Idaho’dan Arizona’ya uzanan Rocky Dağları'nda da 60 santimetre civarında kar beklendiği tahmininde bulundu.
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!
  • Hortum, dolu, kar... ABD'de şiddetli kış şartları etkisini sürdürüyor!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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