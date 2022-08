HOUSE OF THE DRAGON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?



House of the Dragon dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor ancak dizinin Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmuyor.



HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN ÇIKACAK?



Game of Thrones'un yan dizisi olan House of the Dragon ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Büyük yankı uyandıran dizinin 2. bölümü de 29 Ağustos sabahı dünya genelinde yayınlandı.