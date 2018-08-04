Houston 1836 - Kansas City Wizards maçı heyecanı

ABD MLS maçında Houston 1836 ile Kansas City Wizards, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Houston 1836 27 puanla 15. sırada, Kansas City Wizards 33 puanla 9. sırada bulunuyor. Houston 1836 son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Kansas City Wizards, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 439. İddaa'da Houston 1836 kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Kansas City Wizards kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Houston 1836 önceki hafta Kansas City Wizards mücadelesinde 4-2 kazandı.

Kansas City Wizards ise Houston 1836 karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Houston 1836, 25 gol attı ve 14 gol yedi.

Kansas City Wizards ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kansas City Wizards, 15 gol atarken 16 gol yedi.

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