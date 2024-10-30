Etkinliğe ilişkin bilgi veren sanatçı Vedat Aldemir, "Etkinliğimizin bu yıl üçüncüsünü düzenledik. İlçemizin kıraç alanlarını ağaçlandırmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimize Pülümür ve Pertek ilçesinden de katılanlar oldu. 75 yaşındaki Fatma teyzemiz torunları ile katıldı. Son derece güzel ve keyifli bir etkinlik oldu. Bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.