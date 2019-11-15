Habertürk'ten fevzi çakır'ın haberine göre, Kararname ile Yargıtay üyeliğine atanan ağır ceza mahkemesi başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Bazı Bölge Adliye Mahkemelerinde yeni dairelerin kurulması kararlaştırdı.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç yetki kararnamesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Hakimlerine ilişkin yetki kararnamesi birazdan HSK internet sitesinde yayınlanacaktır.

Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.