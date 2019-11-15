Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

HSK’dan 645 kişilik yetki kararnamesi

HABERTURK.COM

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 307 kişilik mazeret kararnamesinin ardından yetki kararnamesini de tamamladı. 574’ü adli yargı, 71’i idari yargı olmak üzere 645 hakimi kapsayan yetki kararnamesi HSK’nın internet sitesinden yayımlandı.

HSK

Habertürk'ten fevzi çakır'ın haberine göre, Kararname ile Yargıtay üyeliğine atanan ağır ceza mahkemesi başkanlarının yerine atamalar yapıldı. Bazı Bölge Adliye Mahkemelerinde yeni dairelerin kurulması kararlaştırdı.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç yetki kararnamesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Hakimlerine ilişkin yetki kararnamesi birazdan HSK internet sitesinde yayınlanacaktır.

Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karabük'te patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı
GÜNDEMKarabük'te patlama: 1 işçi öldü
Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitap
Son dakika.... Haftanin bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMTerör örgütü PKK'ya ölümcül darbe
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin Ocak ayında Türkiye'ye gelecek
GÜNDEMPutin Ocak ayında Türkiye'ye geliyor
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
GÜNDEMMeteoroloji'den 6 il için uyarı!
MEB ara tatil etkinlik takvimi 2019! İşte okulların ara tatil programı sorgulama ekranı
GÜNDEMMEB ara tatil etkinlik takvimi 2019
İlk ara tatil başladı... Havalimanında yoğunluk!
GÜNDEMTatil yoğunluğu başladı!
Çocuğunun tedavisi için biriktirdiği altınları parkta kaybetti
GÜNDEMÇocuğu için biriktirdi, parkta kaybetti
KYK burs başvuru sonuçları: Sayılı günler... 2019 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEMKYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Misafir yemeği mahkemelik etti
GÜNDEMMisafir yemeği mahkemelik etti
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X