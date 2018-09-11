HT MASA ekibi Demet Akalın ile Okan Kurt'un boşanmasını yorumladı
11.09.2018 - 17:44 | Güncelleme:
Haciz haberleri nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti boşandı. Akalın ve Kurt, Beykoz Adliyesi'nde yollarını ayırdı. Çift, 23 Nisan 2012'de Çırağan Sarayı'nda evlenmiş ve Hira adında da bir kız çocukları dünyaya gelmişti
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HT Masa ekibi, bugün magazin gündemine damgasını vuran Demet Akalın ile Okan Kurt'un boşanmasını yorumladı.
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Önce haciz hemen ardından da boşanma haberi! Demet Akalın ve Okan Kurt 6 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Kurt'un maddi olarak zor günler geçirdiği, borçları olduğu haberleri daha önce çıkmıştı.
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OBEN BUDAK: Ben de ayrılık haberine üzülenlerdenim. Demet her konuda hızlı davranıp öyle yol alır ya, belki ilerde kararı değişir. Evlilik bitirme gibi bir karar hemen alınmaz tabii ama yine de belli olmaz derim. Ben açıkçası gazetelerin verdiği icra listesine takıldım. Evden alınan şeylerin listesini vermek biraz ayıp oldu sanki. Hele ki Demet'in anında evinden alınanların 10 katını alabilecek güçte olduğu bilindiği halde bu tip haberlerin yapılması garibime gitti.
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İPEK DURKAL: Ticaret hayatı böyle işte, bir anda tepetaklak olabilir her şey. Türkiye’de işler pek iyi gitmiyor. Bu gidişle daha çok haciz, iflas haberi duyarız. Demet Akalın senelerdir tırnağıyla kazıyarak, hak ederek kazandıklarını kaybetmektense boşanmayı tercih etmiş. Kim olsa böyle yapardı... Yani ortada zor gününde adama tekme atmak gibi bir durum olmadığı çok belli...
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ESİN ÖVET: İnsanımız her zamanki gibi empati kuramıyor. Demet Akalın’ın aldığı boşanma kararına ne olursa olsun saygı göstermek zorundayız. Doğru mu değil mi bu bizlerin ya da klavye kahramanlarının vereceği bir karar değil ki yaşadıkları gerçekten zor bir şey. Haciz anlatılması ve atlatılması zor bir süreç maalesef. Çocukluğumda bunları yaşamış biri olarak Demet'iin yaşadıklarını hissedebiliyor ve Allah yardımcısı olsun diyorum.
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KADİR KAYMAKÇI: Zor çok zor bir durum! 150 milyon liralık bir borçtan bahsediliyor. Demet Akalın'ın evine gelen haciz sırasında neler hissettiğini anlamaya çalışıyorum, çok üzücü. Hemen soyadındaki 'Kurt'u atması, Instagram'daki paylaşımları kaldırması Akalın'ın evliliği kafasında bitirdiğini gösteriyor. Zaten Okan Kurt'un açıklamalarından boşanma isteği de Demet Akalın'dan gelmiş. Yaşananlara rağmen umarım kızları Hira'yı düşünüp, önceki yıllarda tanık olduğumuz bazı boşanan çiftler gibi birbirlerini suçlayıcı açıklamalar yapıp zaten zor olan bu süreci daha da zorlaştırmazlar.
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REŞAT BALCIOĞLU: Demet Akalın-Okan Kurt olayında şu anda konuşmamız gereken Demet değil, Demet'i bu kadar küçük düşüren, kendisini zengin şımarık bir çocuk gibi lanse eden Okan Kurt! Bütün suç onda. Bir anda magazin gündemine oradan Türkiye gündemine Demet Akalın'ın zengin kocası olarak giren Okan Bey, kamyonculuk hariç DJ, oyuncu, menajer ne varsa yaptı maşallah. Aslında 6 yıl önce Çırağan Sarayı'nda beyaz gelinlik içerisinde başlayan Demet Akalın'ın bu hikayesi trajikomik bir Türkiye gerçeğidir. Kendisini olduğundan farklı gösterme çabası içerisine giren Okan Bey, bir popstarın hayatının nasıl heba edileceğinin yaşayan göstergesidir. Bir yuva yıkıldı Allah kimseye yaşatmasın... Demet Hanım, Hira bebeğini en iyi koşullarda, bu kötü günlerden etkilenmeden büyütecektir... Umarım kısa sürede Okan Bey işlerini bu yaşananlar da ders olmuştur.
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