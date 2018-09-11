7 | 16



REŞAT BALCIOĞLU: Demet Akalın-Okan Kurt olayında şu anda konuşmamız gereken Demet değil, Demet'i bu kadar küçük düşüren, kendisini zengin şımarık bir çocuk gibi lanse eden Okan Kurt! Bütün suç onda. Bir anda magazin gündemine oradan Türkiye gündemine Demet Akalın'ın zengin kocası olarak giren Okan Bey, kamyonculuk hariç DJ, oyuncu, menajer ne varsa yaptı maşallah. Aslında 6 yıl önce Çırağan Sarayı'nda beyaz gelinlik içerisinde başlayan Demet Akalın'ın bu hikayesi trajikomik bir Türkiye gerçeğidir. Kendisini olduğundan farklı gösterme çabası içerisine giren Okan Bey, bir popstarın hayatının nasıl heba edileceğinin yaşayan göstergesidir. Bir yuva yıkıldı Allah kimseye yaşatmasın... Demet Hanım, Hira bebeğini en iyi koşullarda, bu kötü günlerden etkilenmeden büyütecektir... Umarım kısa sürede Okan Bey işlerini bu yaşananlar da ders olmuştur.



