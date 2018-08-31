Hubei Huakaier - Hubei Zhongbo rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Hubei Huakaier ile Hubei Zhongbo, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Hubei Huakaier 15 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Hubei Zhongbo 40 puanda ve 1. sırada. Hubei Huakaier son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hubei Zhongbo son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 344 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hubei Huakaier kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hubei Zhongbo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Hubei Huakaier son haftadaki Shanxi Jiayi müsabasında 1-4 yenildi.

Hubei Zhongbo ise Lijiang Jiayunhao karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Hubei Huakaier, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 17 gol yedi.

Hubei Zhongbo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hubei Zhongbo, 14 gol atarken 12 gol yedi.

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