Bakanlar Meclis'te! Gara Operasyonu bilgisi verecek 0:00 / 0:00

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TBMM Genel Kurulu'nda down sendromlu ve otistik bireylerin sorunları, nadir görülen hastalıklar ile tıbbi aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasına ilişkin araştırma komisyonu raporları görüşülecek. Görüşmeler saat 15.00'te başlarken, gündem dışı konuşma yapacak olan Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Gara Operasyonu hakkında Meclis'e bilgi verecek.

ÖNCE CHP İLE GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

Akar ve Soylu'nun saat 14.00'te ise İYİ Parti'ye giderek burada Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirecekleri bildirildi.

AK PARTİLİ ZENGİN: PARTİLER NEREDE DURDUĞUNU NETLEŞTİRMELİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün yaptığı açıklamalarda ise siyasi partilere çağrıda bulundu. Zengin, "Yapacağımız gündem dışı görüşmeden sonra siyasi partilerin her birinin hiç itirazsız nerede durduğunu belirtmesi gerekiyor" dedi.

Zengin, “Konuyla ilgili en doğru bilgiyi hem Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar hem de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Genel Kurul’da gündem dışı konuşma bahseden iç tüzüğün 59/2 maddesine binaen yarın Genel Kurul’da bilgi vermelerinin doğru olacağını tavsiye etti. Yarın her iki Bakanımız Genel Kurul’da gündem dışı konuşma yapacaklar" dedi.

AK Partili Zengin şunları söyledi:

"Herkesin nerede durduğunu netleştirmesi lazım. Yarın yapacağımız gündem dışı görüşmeden sonra siyasi partilerin her birinin hiç itirazsız nerede durduğunu belirtmesi gerekiyor. Özellikle HDP bu konudaki kararı fevkalade önemli. HDP ile işbirliği içinde olan partilerin sanki HDP’yi incitmemek adına kullandıkları üslupta bir sorun olduğunu görmek lazım. PKK’yı telaffuz etmeden, ittifak içinde bulundukları partiye dokunmamaya gayret göstererek, bu kadar vahim bir hadiseyi mesafeli anlatım içinde yaklaşmaları Türkiye siyaseti için fevkalade hüzünlü, dramatik olarak gördüğümüz ifade etmek isterim."