Hülya Avşar'dan tepkilere yanıt 0:00 / 0:00

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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'a (58), "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" şeklinde bir soru yöneltildi. Avşar'ın Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

"GEREKİRSE SİMİT YENECEK"

Hülya Avşar, konuyla ilgili, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SAKİNLEŞTİYSENİZ SIRA BENDE"

Avşar, kendisine gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı:

Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden,hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki; Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.

"ZENGİNLİK KADAR KÖTÜ BİR ŞEY OLAMAZ" DEMİŞTİ

Öte yandan ünlü isim, daha önce de zenginlik hakkında konuşmuştu. Hülya Avşar, "Bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz. Bu nedir böyle, her şeyi alabilmek! Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin, 'Seni seviyorum' dese inanamazsın. Hayatta bir şeye özlem duymak gerek." demişti.