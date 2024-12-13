Hülya Avşar, 'Zamansız Kadın Ödülü' aldı
Hülya Avşar, Ticaret Bakanlığı'ndan "Türkiye'nin Zamansız Kadın Ödülü'ne lâyık görüldü
Hülya Avşar, Roots Kadın İnisiyatifi tarafından düzenlenen Zamansız Kadınlar Ödül töreninde; 'Zamansız Kadınlar Ödülü'nü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'tan aldı.
Hülya Avşar, ödülle ilgili duygularını; "Ticaret Bakanlığımızın kadının güçlendirilmesi adına çok önemsediği Zamansız Kadınlar Ödül töreninde;Zamansız Kadınlar Ödü almaktan mutluluk duydum. Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Roots Kadın İnisiyatifi'ne teşekkür ederim" şeklinde dile getirdi.
Milli halterci Cansu Bektaş da 'Zamansız Kadın Ödülü'ne lâyık görüldü.