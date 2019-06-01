Hülya Koçyiğit'in TV programı 'Film Gibi Hayatlar'ın bu haftaki konuğu Emel Sayın oldu.

Emel Sayın, kendisini ve Hülya Koçyiğit hakkında çok az kişinin bildiği bir gerçeği açıkladı.

Meğerse aynı mahallede oturan çocukluk arkadaşlarıymış.

Ayrıca annesi Suade Sayın ile Hülya Koçyiğit'in annesi Melek Koçyiğit'in de yakın arkadaş olduğunu söyleyen Emel Sayın, bu konuda "Kimse bilmez ama biz çocukluk arkadaşıyız. Hülya, daha çocukken mahallemizde tiyatro gösterileri yapardı. Biz de bayıla bayıla izlerdik. Annelerimiz sayesinde tanıştık, iyi ki de tanışmışız" dedi.