Erzincan merkeze bağlı Ürek Köyünde mazotla sobayı tutuşturmak isteyen vatandaş, mazotun parlaması üzere evini yaktı. 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı olayda eşyaları, 60 yıllık anıları yanan Töhve ana, gözyaşlarına boğularak hüngür hüngür ağladı.

Olay, Erzincan merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ürek Köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ailesi tarlaya çalışmaya giden Uğur Çetin, sobaya mazot dökerek tutuşturmaya çalıştı. Bu sırada parlayan mazot etrafa saçılarak yangına neden oldu. Kısa süreden büyüyen yangın evi sardı. Yangın Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden Uğur Çetin ve bir köy sakini hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen ambulans içerisinde müdahale edildi.

Yangının söndürülmesi üzerine soğutma çalışması yapılarak eşyalar dışarı çıkarıldı. Beraber yaşadığı oğlunun evinin yandığını gören Töhve Çetin, bahçede sandalyeye çökerek gözyaşlarına boğuldu. Hüngür hüngür ağlayan Töhve anayı çocukları ve diğer yakınları teselli etmeye çalıştı. Yanan evde 60 yıllık anılarının, hatırlarının kül olduğunu ifade eden Töhve ana, üzüntüye boğuldu.

Töhve ana dışarı çıkarılan eşyaları gözü yaşlı izledi.

Yangının sobaya dökülen mazotun parlaması üzerine çıktığını belirten köylü sakinleri, “Uğur Çetin sobanın tutuşması için mazot döküyor. Bu sırada bir anda soba patlıyor. Yangın çıkıyor. Şükür can kaybı yok.” dedi.

Öte yandan Erzincan’ın İzzetpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz mart ayında meydana gelen olayda da liseli kız öğrenci bitlenen saçlarını temizlemek için saçlarına benzin dökmüş, bu sırada kıvılcımla temas etmesi üzerine vücudunun büyük bir bölümü yanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.