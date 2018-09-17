Huracan - Banfield rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Huracan, 18 Eylül 2018 Salı günü Banfield takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:00. 5 puanlı Huracan 17. sırada bulunuyor, Banfield 7 puana sahip ve 8. sırada. Huracan, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Banfield, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 995 kodlu maçı oynayanlar; Huracan galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.80, Banfield galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.25, 2.5 gol üstünün oranı 2.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Huracan önceki hafta Boca Juniors mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Banfield ise Patronato maçında 0-0 berabere kaldı.

Huracan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Huracan, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Banfield, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Banfield, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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