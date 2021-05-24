İnşaat ustası hurda malzemelerden yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamHurda malzemeden benzinli araç yaptı - Haberler
ABONE OL

Hurda malzemelerden benzinli araç yaptı

İnşaat ustası Mehmet Şerif Karahan, hurda malzemeler kullanarak yaptığı ve Bayrak1 adını verdiği aracı ile 150 kilometre gidebildiğini bildirdi

Hurda malzemeden benzinli araç yaptı - Haberler
İnşaat ustası hurda malzemelerden yaptı
0:00 / 0:00
AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl evinin bahçesine kızının görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan inşaat ustası Mehmet Şerif Karahan, şimdi de hurda malzemelerden yararlanarak benzinle çalışan araç yaptı.

AA'nın haberine göre Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan, 1,5 yıl önce kendi aracını yapmaya karar vererek, sanayiden hurda malzemeler satın almaya başladı.

Atölyeye dönüştürdüğü arkadaşının garajında çalışmaya başlayan Karahan, 20 litre benzinle 150 kilometre giden aracı tamamladı.

Karahan, Bayrak1 adını vererek Türk bayrağı, Atatürk resmi ve imzası ile süsledeği araçla Esendere kara yolunda deneme sürüşü yaptı.

"ARAÇ 25 BEYGİR GÜCÜNDE"

Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir araçta bulunan vites, korna, sinyal lambaları, araç koltukları, motor gibi tüm malzemeleri kullandığını söyledi.

Aracını lüks otomobil markalarının modellerine benzetmeye çalıştığını anlatan Karahan, şöyle konuştu:

"İki kişilik olan aracın ileri ve geri vitesleri var. Ağırlığı 700 kilogram. 60 kilometre hız yapabiliyor. 600 cc ve 25 beygir gücünde. Bu aracı 1,5 yıldır yapmaya çalışıyordum. İnşaatlarda kazandığım parayı bu araca harcadım. İmkanlarım kısıtlı olmasına rağmen yılmadım. Arkadaşım da bana yardımcı oldu. Teknofest'e yetiştirmeyi amaçlıyordum ancak yetiştiremedim. İmkanım olursa 600 beygir gücünde olumsuz hava koşullarında yol alabilen, hidrojen gazı ya da benzinle çalışan araçlar yapabilirim."

DAHA ÖNCE DE KARDAN HEYKELLER YAPMIŞTI

Mehmet Şerif Karahan, daha önce evinin bahçesinde, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı ile 15 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğine savaş uçağının kardan maketini yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da yerli helikopter "Gökbey"in maketini Karahan'a göndermişti.

Karahan, geçen yıl da kızı Hira'nın hayalini gerçekleştirmek için Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Büyük baştankara' kuşunun yavrularını beslediği anlar kamerada
YAŞAMYavrularını beslediği anlar kamerada!
'Camili Havzası'nın incisi' olarak anılan Maral Şelalesi büyülüyor
YAŞAMUNESCO Biyosfer Rezervi Alanı ilan etmişti...
Doğa harikası Kanlıbüvet Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMKahramanmaraş'ın gizli cenneti...
Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi, göz kamaştırıyor
YAŞAMAda görünümlü kale… 2 bin 800 yaşında!
Pembe-mor elmas dudak uçuklatan fiyata satıldı
YAŞAMÇok nadir bulunuyor... Fiyatına inanamayacaksınız!
2 kavuna dudak uçuklatan teklif... Araba fiyatına satıldı - Haberler
YAŞAM2 kavuna dudak uçuklatan teklif
23 Mayıs Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM23 Mayıs Şans Topu sonuçları
Süper Loto sonuçları 23 Mayıs 2021! Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
YAŞAM24 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 24 Mayıs 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Kanlı Ay Tutulması'nın gölgesinde haftalık burç yorumları (24-30 Mayıs 2021)
YAŞAMKanlı Ay Tutulması'nın gölgesinde haftalık burç ...