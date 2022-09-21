ZEKİ MÜREN'İN KLASİK OTOMOBİLİ DE ONARILACAK

Elinde, çok sayıda klasik otomobil bulunan Çiriş, bunların en değerlisinin de Türk müziğine vurduğu damga ile "Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren'e ait olduğu anlattı. Daha önce de birçok ünlünün arabasının elinden geçtiğini belirten Çiriş, şöyle konuştu: