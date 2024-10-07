Husiler, İsrail'e saldırdığını duyurdu: "Yafa'yla Eylat'ı balistik füze ve İHA'larla vurduk"

Husileri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin işgal altındaki Yafa kentinde iki İsrail askeri hedefini, Filistin- 2 ve Zulfikar füzeleriyle vurduğunu ve "operasyonun başarıyla sonuçlandığını" ifade etti.

Daha önce Eylat kentine bağlı Um Raşraş bölgesine Yafa ve Samad 4 türü İHA'larla saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, orta kesimlerdeki Yafa'ya da İHA'larla benzeri saldırılar gerçekleştirdiklerini paylaştı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda İHA'ların bir kısmının hedeflerini başarıyla vurduğunu dile getirdi.