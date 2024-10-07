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        Haberler Dünya Husiler, İsrail'e saldırdığını duyurdu: "Yafa'yla Eylat'ı balistik füze ve İHA'larla vurduk" | Dış Haberler

        Husiler, İsrail'e saldırdığını duyurdu: "Yafa'yla Eylat'ı balistik füze ve İHA'larla vurduk"

        Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat ve orta kesimlerdeki Yafa kentini iki balistik füze ve birçok İHA'yla hedef aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 23:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 23:07
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        Husiler, İsrail'e saldırdı
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        Husileri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin işgal altındaki Yafa kentinde iki İsrail askeri hedefini, Filistin- 2 ve Zulfikar füzeleriyle vurduğunu ve "operasyonun başarıyla sonuçlandığını" ifade etti.

        Daha önce Eylat kentine bağlı Um Raşraş bölgesine Yafa ve Samad 4 türü İHA'larla saldırı düzenlediklerini aktaran Seri, orta kesimlerdeki Yafa'ya da İHA'larla benzeri saldırılar gerçekleştirdiklerini paylaştı.

        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda İHA'ların bir kısmının hedeflerini başarıyla vurduğunu dile getirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
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