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        Haberler Dünya Husiler Tel Aviv'i hedef aldı | Dış Haberler

        Husiler Ben Gurion Havalimanı'nı hedef aldı

        Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 00:46 Güncelleme: 14.05.2025 - 00:46
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        Husiler Tel Aviv'i hedef aldı
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldığını duyurdu.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

        Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli "askeri operasyon" düzenlediğini kaydeden Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etti.

        Seri, füzenin milyonlarca İsraillinin sığınaklara sığınmasına ve havalimanındaki faaliyetlerin yaklaşık bir saat boyunca durmasına yol açtığını aktardı.

        Saldırının "mazlum Filistin halkına destek ve Gazze'deki İsrail soykırımına ret" amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Seri, havalimanındaki uçuş yasağı uyarısını tekrarladı.

        İsrail ordusu Yemen'den atılan bir füzenin engellendiğini duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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