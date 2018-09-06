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Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın Necran kentine atılan ve imha edilen balistik füzenin şarapnel parçaları 23 kişinin yaralanmasına neden oldu

06.09.2018 - 03:32 | Güncelleme: AA

Yemen'den Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine atılan ve Suudi Arabistan güçleri tarafından imha edilen balistik füzenin şarapnel parçalarının isabet ettiği 23 kişi yaralandı.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Türki el-Maliki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hava Savunma Güçlerinin, Husiler tarafından Yemen'in Sada kentinden Necran'daki sivil yerleşim bölgelerine atılan balistik füzeyi imha ettiği belirtildi.

Füzenin imhası sırasında yerleşim bölgelerine yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 23 kişinin "hafif" şekilde yaralandığı ifade edilen açıklamada, Husilerin 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına 189 füze attığı, bu saldırıların 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Necran bölgesi Sivil Savunma Müdürü Yüzbaşı Abdulhalık el-Kahtani, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ikisi çocuk 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kahtani, yaralananlardan 15'inin ayakta, 11'inin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

 

 

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