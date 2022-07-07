Husumetliye gözdağı ateşinde yoldan geçen vuruldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetliye gözdağı ateşinde yoldan geçen vuruldu!
ABONE OL

Husumetliye gözdağı için sokakta rastgele ateş açtılar, yoldan geçen vuruldu

Bursa'da, iddiaya göre husumetlilerine gözdağı vermek için kiralık araçla sokağa gelen 4 kişi, rastgele ateş ederek ortalığı birbirine kattı. Kurşunlardan biri yoldan geçen yaşlı adama, bir diğeri ise marketin içecek dolabına isabet etti. Yaşlı adam hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis şüphelileri arıyor

Husumetliye gözdağı ateşinde yoldan geçen vuruldu!
Husumetliye gözdağı ateşinde yoldan geçen vuruldu!
0:00 / 0:00
İHA

Bursa'da, husumetlilerine gözdağı vermek için sokakta rastgele ateş açan şüpheliler, yoldan yaşlı adamı vurdu.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 L plakalı kiralık araçla gelen 4 kişi, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunun kişilerin bulunduğu sokağa gelerek rastgele ateş açtılar.

YAŞLI ADAMA VE MARKETE İSABET ETTİ

İddiaya göre, şüphelilerin husumetlilerine gözdağı vermek için peş peşe ateşledikleri kurşunlardan biri yoldan geçen bir 61 yaşındaki Kadir Demir K.'ye, bir diğeri ise marketin içecek dolabına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Kadir Demir K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Krize girdi! Ailesini rehin alıp iş yerini yaktı
GÜNDEM Krize girdi! Ailesini rehin alıp iş yerini yaktı
Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı genelgesi
Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM 66 kaçak göçmen yakalandı
Son dakika: Sarallar operasyonunda 91 şüpheli adliyede
GÜNDEM Sarallar operasyonunda 91 şüpheli adliyede
Son dakika: Takibe alınan Bulgaristan plakalı lüks araçlardan çıktı
GÜNDEM Takibe alınan yabancı plakalı lüks araçlardan çıktı
Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Bayramda ücretli ve ücretsiz yollar listesi açıklandı
GÜNDEM Bayramda ücretsiz olan yollar ve köprüler
Diyarbakır'da anne ve küçük kızı kaçırıldı! Dehşet anları kamerada - Haberler
GÜNDEM Anne ve 3 yaşındaki kızı kaçırıldı!
Son dakika: Manisa'da 2 gündür aranıyordu! Kayıp yaşlı kadından acı haber
GÜNDEM Kayıp yaşlı kadından acı haber!
Isparta'da yaşlı çift, motosikletin çarpması sonucu öldü
GÜNDEM Motosikletin çarptığı yaşlı çift öldü
Rize'de genç kız, girdiği denizde boğuldu
GÜNDEM Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.