Husumetliye gözdağı ateşinde yoldan geçen vuruldu! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da, husumetlilerine gözdağı vermek için sokakta rastgele ateş açan şüpheliler, yoldan yaşlı adamı vurdu.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 16 L plakalı kiralık araçla gelen 4 kişi, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunun kişilerin bulunduğu sokağa gelerek rastgele ateş açtılar.

YAŞLI ADAMA VE MARKETE İSABET ETTİ

İddiaya göre, şüphelilerin husumetlilerine gözdağı vermek için peş peşe ateşledikleri kurşunlardan biri yoldan geçen bir 61 yaşındaki Kadir Demir K.'ye, bir diğeri ise marketin içecek dolabına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Kadir Demir K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.