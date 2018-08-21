Hvidovre - Elite 3000 maçı rakamları

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hvidovre, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü Elite 3000 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 6 puanlı Hvidovre 3. sırada bulunuyor, Elite 3000 5 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Hvidovre, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Elite 3000 son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 529. İddaa'da Hvidovre kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Elite 3000 kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Hvidovre önceki hafta Elite 3000 mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Elite 3000 ise Hvidovre karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hvidovre, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Elite 3000 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elite 3000, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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