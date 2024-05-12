İAE'den sanatçılara destek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na (İMAP) ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara, farklı burslarla maddi destek sağlamaya devam ediyor. İAE’nin “Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma”, “Seyahat” ve “Akademik Etkinlik” kategorilerinde vereceği burslara 1 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

İstanbul araştırmaları alanında yenilikçi çalışmaları desteklemek için, yeterliliğini almış bir doktora öğrencisine 2024-2025 akademik yılı için verilecek Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma Bursu’nun tutarı 75 bin TL olarak belirlendi. Burs başvurusunu Türkiye veya yurt dışındaki üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinde doktora programına kayıtlı olup yeterlilik sınavını vermiş kişiler yapabilecek.

Arşiv ya da saha çalışmasını desteklemek amacıyla verilen Seyahat Bursları’ndan 2024-2025 döneminde 5 araştırmacı yararlanabilecek. Belirli bir araştırma için gerekli arşiv ya da saha çalışması gerçekleştirenlere bu yıl 12 bin TL seyahat bursu verilecek. Yurt dışındaki konferans, sempozyum, atölye ya da benzeri bir etkinlikte İstanbul araştırmaları alanında tebliğ sunmak ya da panel düzenlemek için verilen 12 bin TL’lik Akademik Etkinlik Bursları’ndan ise 5 yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da bağımsız araştırmacı yararlanabilecek.