ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuracak adaylar için, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemiş olmak.

d) İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru kadrolarına başvuracaklar için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak, (Adayların boy ve kilo tespitleri Kurumumuzca yapılacaktır.)

e) İtfaiye Eri kadroları için; sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, (26/02/1995 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

f) Zabıta Memuru kadroları için; sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, (27/02/1995 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

g) İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

h) İtfaiye Eri kadroları için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. i) Tablonun nitelik kısmında belirtilen yabancı dil şartı olan kadrolar için, YDS’den (İngilizce) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.