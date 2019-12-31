Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İBB Başkanı İmamoğlu, ÇED raporuna itiraz dilekçesi verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi. İmamoğlu, "Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporuna itiraz dilekçemizi veriyoruz. Ben bugün tüm söylediklerimle tüm halkın haklarını korumak adına ÇED raporuna itiraz geldim. Bu süreci son ana kadar takip edeceğim" dedi

ekrem imamoğlu
HABERTURK.COM

Kanal İstanbul projesi ile ilgili hazırlanan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)' raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeterli bulunarak, 23 Aralık itibariyle halkın görüşüne açıldı. Raporun askıya çıkmasından bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlenen toplantıda, projeye ilişkin eleştirilerini 15 başlık altında açıklamıştı. Kanal İstanbul için açıklanan ÇED raporunun 10 günlük askı süresinde itirazlara dahil olacaklarını ifade eden İmamoğlu, vatandaşa da dilekçeyle itiraz etme çağrısında bulunmuştu.

İmamoğlu'nun çağrısının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görülen hareketlilik bugün de devam etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Beşiktaş'taki binaya gelip dilekçe verenler arasındaydı. Binaya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve projeye neden karşı çıktıklarını anlatan İmamoğlu, "Tüm halkın haklarını korumak adına ÇED raporuna itiraz için geldim. Bu süreci son ana kadar takip edeceğim" dedi.

'EN ÜST PERDEDEN BİR PLAN DÜZENİDİR'

ÇED raporu ile ilgili sürecin usulüne uygun yürümediğini belirten İmamoğlu, "Baktığınızda önce plan askıya çıkar. Sonra projeye göre bir ÇED raporu uygulanır. Her şey apar topar. Bizim derdimiz bu güzel memleketin, coğrafyanın iyiliklerle buluşması, güzelliklerle buluşması, zarar görmemesi. Örneğin çevre planı düzeni dediğiniz, aslında bir uzlaşma metnidir. Yani toplumsal bir uzlaşmadır. Kapalı kapılar ardında yapılmaz. Hele hele 1/100.000’lik plan bir anayasa gibidir.

En üst perdeden bir plan düzenidir. Kimin haberi var? Bir şey duydunuz mu? Bir çalışma duydunuz mu? Odaların, sivil toplum kuruluşlarının üniversitelerin kimin haberi var? Hiç kimsenin haberi yok. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmaz. Bu anlayış, yanlıştır. Bu işin içinde olanlar, bu işi hazırlayanlar… Onların bile çocuklarının, torunlarının geleceği için ben şu anda itirazda bulunuyorum. Bu şehirde yaşayan bu ülkede yaşayan hatta dünyadan bu şehri takip eden herkes için" dedi.

"5 YIL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIM; BİR YERE Mİ DAVET EDİLDİM?"

Kanal İstanbul'la ilgili verilen örneklerin yanlış olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bakın dünyada böyle 50 tane kanal var deniliyor. 100 tane de olabilir, 200 tane de olabilir ama İstanbul bir tane. İki kıtayı birleştiren coğrafya, bir tane. Yani dünyanın gözbebeği, en nadide noktasında yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmek, bunun sorumluluğunu taşımak, bunu tartışabilmek, konuşabilmek…

2011'den beri bir hikayedir geziyor. Kimin bilgisi var? Bakın benim 5 yılım, bu şehrin kanala en yakın ilçelerin bir tanesinde belediye başkanlığıyla geçti. Nereye çağırıldım? Bir yere mi davet edildim? Benim dışımda bir belediye başkanı bir yere mi davet edildi? Bir bilgi paylaşıldı, bir şey mi soruldu? Geçelim vatandaşı, bu şehrin 39 belediye başkanı…

2011’den beri yapan arkadaşlarımız da var… Partisi, purtisi yok bu işin. Hangi partiden olursa olsun bir yere mi çağrıldı? Bakın vicdanlara sesleniyorum; akla, bilime sesleniyorum. Ahlâka sesleniyorum. Bu süreç, onun bunun süreci değil, o partinin bu partinin süreci değil. Konuştuğumuz mevzu, tümüyle toplumsal bir mevzu. Bu ülkenin geleceği ile ilgili bir mevzu” diye konuştu.


'ZATEN BU ŞEHİR BETONA BOĞULMUŞ DURUMDA'

İstanbul'un 2 kıta üzerinde kurulu olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bir tanesi Asya, bir tanesi Avrupa. Yaptığınız şey, ne olacak? Hangi kıta olacak? Bir şey mi üretmiş olacaksınız? Tümüyle şaşkınlık verici. Suyu etkisi, doğaya etkisi, yaşama etkisi, 500 bin kişilik akıllı şehir… 'Hadi oradan' derler ya. 1 milyon 200 bin nüfus sizin raporlarınızda yazıyor. Bana göre daha fazla. Çevre planı askıya çıktı; alın, bakın. 4-5 tane Esenyurt ilçesi göreceksiniz. Kimi kandırıyorsunuz? Havaalanında, 'Airport City' diye tanıtımlar yapılıyor. Havaalanının kalan kısmında da bir milyonluk şehir mi düşünüyorsunuz? Ya da daha önce Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında, kuzeyde iki şehir diye açıklamanız var. Ya ne yapıyorsunuz? İstanbul'da şu anda 1 milyon boş adres konut var. Boş, içi dolu olmayan konut var.  Zaten konut stoku dolu. Zaten bu şehir betona boğulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

'BEN UYKUSUZ GECELER YAŞIYORUM'

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben burada, genç insanlar görüyorum, sorumluluk sahibi insanlar görüyorum. Türkiye tarihinde ilk defa bir konuya insanlar şiddetle karşı. Bunu görmemezlikten gelmek mümkün mü? Böyle bir şey olmaz. Ben, uykusuz geceler yaşıyorum. Kanal İstanbul, benim uykularımı kaçırıyor. Bu şehrin uykularını kaçırıyor. Öyle konuyu bulandırmaya gerek yok.

Üçüncü köprüyü kim istemedi örneğin? Niye istemediniz o zaman? Niye 'ihanet' diye yorumladınız? Sayın Cumhurbaşkanı'na inanın bu sözünü hatırlatmak isterim. Niçin, hangi duygularla? Doğayı savunmadınız mı? O zaman savundunuz, bugün neredesiniz? Ya bunları hep birlikte konuşsak…

Davet edin; gelelim, konuşalım, anlatalım. Biz İstanbul'da, 7-8 Ocak'ta İstanbul'un suyunu konuşacağız. 9-10 Ocak'ta Kanal İstanbul'u konuşacağız bütün bilim insanları ile. 'Olumlu düşünenleri de davet edin' diye talimat verdim. Gelsinler, anlatsınlar. Kanalı konuşuyoruz ama bir başka arkadaşımız, 'Bazı projeler eror (hata) verebilir' diyor. '2050 yılına kadar su sorunu yok' dediğiniz bir kentin barajı, yaklaşık 6 yıldır bitirilemiyor. Bir baraj, bir baraj. Yani Melen'deki bir baraj bitirilemiyor. 600-700 milyonluk ödenek önce çıkarılamadı, şimdi inşallah çıkarılacak. Bizim uyarılarımızdan sonra. Niye? 2020'nin bütçe darlığından dolayı. Şimdi inşallah öncelik verilip çıkarılacak. Bu olmaz.

BU ŞEHRİN EKSTRA BİNALARA İHTİYACI YOK

Tümüyle insani, vicdani, bu ülkenin ve bu şehrin geleceği için konuşuyoruz. Bu şehrin ekstra binalara, ekstra nüfusa ihtiyacı yok. Bu şehrin, korunmaya ve insani gelişime ihtiyacı var. Bu ülkedeki gençler, liseli gençler, niye ülke dışına gidiyor? Bunu araştırmamız lazım. Onlara kaliteli bir ekosistem oluşturmamız lazım. Yeni teknolojileri geliştirerek, üreten, yeni katma değerlerle bu şehre katkı sunan nesilleri, bu şehirde var etmemiz lazım. Korumamız lazım. Onlara uygun ortamları var etmemiz lazım.

Bu şehrin derdi, kanal falan değil. Birçok şey anlatabilirim. E-5'i nasıl geçeceksiniz? Daha ortada proje yok, Küçükçekmece Gölü'nü nasıl aşacaksınız? Su ile ilgili 3 bilim insanının raporunu okuyorum, 2-3 gecedir uykularım kaçıyor. Bir bilim insanının tarifi aynen şu: 'Tümüyle siz yeraltı kaynaklarını kurutuyorsunuz. Istrancalar'dan gelen suyun İstanbul'a yer altı akışını yok ediyorsunuz. Bu yaratmak istediğiniz ada, yarınlarda yerleşime uygun olmayan, kurak bir alana dönüşme riskine sahip.'  Ya bunları ben yazmıyorum ki; bilim insanları söylüyor. Bugün değil, 3-4 sene, 6 sene önce yazılmış."

'BU SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM'

Yaşanan sürecin siyasi bir tartışma olmadığını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu: "Siyasi abluka altında köşe yazısı yazmak, TV'de konuşmak… Bunları bir kenara koyalım. Bir başka konuda beni yerden yere vurun. Ama bu başka bir konu. Bu sizin çocuklarınızın, torunlarınızın konusu. Bizim konumuz değil. Bu şehrin geleceği. Herkes evine gittiğinde söylediklerini çocuğunun, torunun gözlerinin içine baka baka bir daha gözden geçirsin. Bu güzel şehrin, güzel insanlarımın, 16 milyon vatansever vatandaşımızın, 82 milyon vatansever yurttaşımızın haklarını korumak adına Kanal İstanbul’un ÇED Raporu'na itiraza geldim.

Bu süreci sonuna kadar takip edeceğim. Hukuksal zeminde sürecin nasıl değiştiğini ve nasıl değişeceğini, bütün hukuki mücadelemizi kol kola, akılla ve bilimle, birilerini düşündüğü gibi yüksek sesle değil, had bildirerek değil. O işler geçti, kimse duymuyor, kimseye tesir etmiyor. Ama güzel cümleler tesir ediyor. Varsa anlatmak istediğiniz, güzel cümleler kurarak akılla, bilimle anlatın. Talimatla anlatmayın. Geçmiyor çünkü, almıyor. Ne çocuklara geçiyor. Ne gençlere geçiyor. Kimseyi de korkutmuyor. Öyle, 'Ben bilirim, ben yaparım, isteseniz de istemeseniz de' cümlelerinin hiçbiri geçmiyor. Bu millet hukuksal mücadelesini verecek. Her ilçenin Bağcılar'ın, Gaziosmanpaşa'nın, Ümraniye'nin, Sultanbeyli'nin, Küçükçekmece'nin Arnavutköy'ün köylerinin, varoşlarının, nerede yaşıyor olursa olsun herkesin ekmeğinin, havasının, suyunun, maneviyatının, mezarlarının, geçmişinin, bütün her şeyinin haklarını savunuyoruz. Onun için buradayız."

'İSTANBUL'U SEVMEMEKTİR DOĞRU'

İmamoğlu, "Dün akşam saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni şehri 100 binlik planlara işledi. İBB'nin yaptığı bir plandı bu. Siz bu konuya itiraz edecek misiniz" sorusuna, "Gayet tabi itiraz edeceğiz, öyle bir plan olur mu? Toplumsal uzlaşmanın olmadığı bir 1/100.000'lik plan olur mu? Daha önce yapmaya çalıştıkları gibi kapalı kapılar ardında olmaz. İstanbul'un 39 belediye başkanının hangisinin bilgisi var. Ben şahidiyim, yok. Son 6 yılın, ondan öncekilerin tek bir kelime bilgisi yok. 16 milyon insan bunları söylemem için beni seçti. Ben onların sesiyim" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Projeyi isteyenler de olduğu söyleniyor…" hatırlatmasını, "İstanbul'u sevmemektir, doğru. Biz şehrin vicdanını temsil ediyoruz. Ben istemiyorum diye, kimse bu işi istemiyorum demez. Bir başkası istiyor diye de kimse de bu işi istemez. Akıl ve bilim var, raporlar var orada. Onları incelesinler. Metrolardaki yayınlara devam edeceğiz. Daha çok bilgi sahibi yapacağız. Bugüne kadarki bilgi sahibi yapılmamanın tam aksine daha çok bilgi sahibi yapacağız. Daha fazla insana bilgi aktaracağız" şeklinde yanıtladı.

'KANAL İSTANBUL BİLGİLENDİRMELERİ ÇOĞALACAK'

İmamoğlu, İBB ekranlarının Kanal İstanbul için kullanılmasının eleştirilmesi yönündeki soruya karşılık ise şunları söyledi: "Daha da çoğalacak. Ben, belediye başkanıyım. Toplumu bilgilendiriyorum. Bilgi alma hakkına saygı duyarak onların, bilgi almasını sağlıyorum. Keşke 8 senedir bu işi evirip çeviren insanlar, tek bir sayfa akılla, bilimle bir şey sunsaydı. Ne gördünüz Kanal İstanbul ile ilgili? Ne var aklınızda? 70-80 katlı binaların olduğu çizgi film var. Başka bir şey yok. Bir de yatlar, villalar, hatta saraylar var. Bu millet, kat, yat, saray istemiyor. 80 katlı bina hiç istemiyor. Bu millet ne istiyor buluyor musunuz? İş, aş, ekmek, eğitim. Bakın milletin çocukları okullarında okuyamıyor diye zoraki satışlar yapılıyor. Özel okullar kapatılıyor. Bütün bu sorunlar varken, bakın yurtdışı ile ilişkilerimizdeki sorunlarımız, bütün bu sorunlar varken, bu şehri ve bu ülkeyi Kanal İstanbul ile meşgul etmek devlet adamlığına sığmıyor. Biz bu bilgileri vermeye devam edeceğiz."

Açıklamasının ardından binaya giren Başkan Ekrem İmamoğlu, ÇED raporuna itiraz dilekçesini teslim etti. Dilekçeler perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA İŞTE 1 OCAK'TA HAVA DURUMU! Yeni yılın ilk günü 4 bölgede sağanak!
GÜNDEMYeni yılın ilk günü 4 bölgede sağanak! İşte 1 Ocak'ta ...
Hava durumu 31 Aralık 2019 - Meteoroloji İstanbul'da bu hafta havalar nasıl?
GÜNDEMMeteoroloji İstanbul 31 Aralık hava durumu
Diyarbakır'da 2,5 milyon acil çağrıdan 130 bini gerçek çıktı
GÜNDEMGereksiz aramada rekora gidiyoruz!
İstanbul'da 'kaçak ilaç' operasyonu!
GÜNDEM'Yeşil reçete' çetesine operasyon!
Son dakika! Kartal'da istinat duvarı çöktü
GÜNDEMKartal'da istinat duvarı çöktü
Otomobilin çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi
GÜNDEMBaşkentte trafik faciası: 2 ölü
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu
GÜNDEMBarış Pınarı'ndan acı haber
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
SON DAKİKA KAN DONDURAN CİNAYET! Başkent'te dehşet! 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanıp öldürüldü!
GÜNDEM2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanıp öldürüldü!
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 31 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri
GÜNDEMİSKİ 31 Aralık İstanbul su kesintileri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X