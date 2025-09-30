· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.