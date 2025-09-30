İBB burs başvuruları için son tarih ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına destek olmak amacıyla bu yıl da "Genç Üniversiteli" projesini hayata geçirdi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde öğrenim gören 100 bin öğrenciye toplam 20 bin TL tutarında eğitim desteği sağlanacak. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden alınırken süreçle ilgili ayrıntılar öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
İBB'nin 2025-2026 eğitim yılı için duyurduğu burs programı, gündemde. "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında iki taksit halinde ödenecek 20 bin TL'lik destek için başvuru süreci geçtiğimiz hafta başladı. Binlerce öğrencinin faydalanacağı programın şartları ve başvuru tarihleri ise gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...
İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
23 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü son bulacak.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
"İstanbul Senin" uygulaması ya da https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri gerçekleştirilebilir.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
. T.C. vatandaşı olmak,
· Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,
· Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
· Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
· Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
· Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
· Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
· Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
· Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.