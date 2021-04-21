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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden belediyelere 565 at daha gitti

İBB’nin Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği 100 atın kaybolması günlerdir tartışılıyor. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, İBB’nin başka belediyelere gönderdiği 565 at daha olduğunu yazdı…

İBB'den belediyelere 565 at daha gitti - Haberler
İBB'den belediyelere 565 at daha gitti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Hatay’ın Dörtyol Belediyesi’ne hibe edilen atların akıbeti günlerdir tartışılıyor. İBB’den Dörtyol’a giden 50 atın kaybolduğu haberi gündeme oturmuştu hatırlarsanız.

Bu olayın ortaya çıkmasının ardından yaptığım araştırmada İBB’den Dörtyol’a giden at sayısının 50 değil 100 olduğunu, 1 atın yolda öldüğünü, 99 atın kaybolduğunu öğrenmiştim. Kayıp 99 atla ilgili soruşturma başlatılmış ve Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etmişti.

Atların akıbeti henüz netleşmedi ama edindiğim bilgiye göre, 12 at daha ölmüş. Diğerlerinin Adana’ya, Şırnak’a ve Kahramanmaraş’a satıldığı yönünde iddialar var. Peki 100 at İstanbul’dan Dörtyol’a neden gitti?

1179 ATIN 860’I SAHİPLENDİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığım bilgiye göre; Adalar’da atlı fayton uygulaması bittikten sonra 1179 at İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplenildi. Bu arada Dörtyol Belediyesi’nden de talep gelince 100 at Dörtyol’a gönderildi. İBB sadece Dörtyol Belediyesi’ne değil, başka talepte bulunan kurumlara ve belediyelere de at hibe etti.

Adalar’da sahiplendirilen 1179 atın (Adalar’daki atların alınmasının ardından 20 tay doğdu, atların sayısı 1199 oldu) 860’ı hibe edilmek suretiyle sahiplendirildi. 42 at sivil toplum kuruluşlarına, 148 at şahıslara, 5’i muhtarlara, kalan 665 at da talep eden farklı belediyelere gönderildi. 100’ü Dörtyol Belediyesi’ne gönderildi. Yani diğer belediyelere gönderilen 565 at daha var.

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