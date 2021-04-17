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İBB'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atlara ne oldu?

İBB’den Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe edilen 50 atın kaybolması günün en çok konuşulan haberlerinden biri... Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan araştırdı ve İBB’den hibe edilen at sayısının 50 değil 100 olduğu, 1 atın yolda öldüğü, 99 atın kayıp olduğu ortaya çıktı...

İBB'nin Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe ettiği atlara ne oldu?

Bugünün en çok konuşulan haberlerinden biri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe edilen 50 atın kaybolması... Çip takılan ve İBB’den Dörtyol’a gönderilen 50 atın kayıplara karışması çok tartışılıyor. Peki bu nasıl olur? İşte bu sorunun yanıtını bulmak için araştırma yaptım ve öğrendim ki aslında kayıp olan at sayısı 50 değil 100... Kayıp at haberinin peşine düştüm ve bu olayı ortaya çıkaran, suç duyurusunda bulunan Hatay Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız’la konuştum. Yıldıray Yıldız’ın verdiği bilgiye göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Hatay Dörtyol Belediyesi’ne aslında konuşulduğu gibi 50 at değil, 100 at gönderilmiş, atlardan biri yolda ölmüş, ki o 1 atın öldüğüne dair belge de var. Yani ortada akıbeti belli olmayan 99 at var...

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ ANLATTI...

Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, kayıp at meselesinin ortaya çıkışını şöyle anlattı: “12 Nisan’da Belediye Meclis Üyeleri Hasan Özel ve Mustafa Cengiz Can ziyaretime geldi ve ‘İstanbul’dan gelen atları ne yaptınız?’ diye sordu. Ben de Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak herhangi bir at teslim almadığımızı söyledim. Ve hemen konuyu araştırmaya başladım. Öğrendim ki E-belediye üzerinden 10 Ekim 2020 tarihinde İBB’den Dörtyol Belediyesi’ne bir evrak gönderilmiş. İBB’ye ait 100 atın Dörtyol Belediyesi’ne bedelsiz devrine ilişkin bir protokol yapılmış. Bu protokolde 50 atın devrinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in imzası var. Diğer 50 atın devrinde de yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Dörtyol Belediyesi’nden ise memur Ferhat Erkin’in imzası var. Yaptığım araştırmada, memur tarafından imzalanan protokoldeki bu 50 atın, daha sonra Uğur Arıkan tarafından sahiplendirildiğini öğrendim. 50 atı sahiplendiği görülen Uğur Arıkan’la yaptığım görüşmede ise nereye imza attığını bilmediğini, atları görmediğini söyledi. Yani her ne kadar 100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve Dörtyol Belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de belediye ve veteriner işleri müdürlüğü olarak fiziken 100 adet at teslim alınmadı. Belediyemize ait hayvan pazarı tesisleri ve diğer sahalarda da 100 adet at bulunmuyor. Ancak yine yaptığım araştırmada atların hayvan pazarına geldiğini fakat 1’inin yolda öldüğünü öğrendim. Diğer 99 at ise belediyemiz tarafından teslim alınmadı. 13 Nisan itibariyle de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu anda kaymakamlık kapsamlı bir soruşturma yapıyor.”

ATLAR 400 BİN TL DEĞERİNDE

100 atın teslim evraklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Hatay Dörtyol Belediyesi’ne bedelsiz devredilen atların her birinin değerinin 4 bin TL olduğu görülüyor. Yani İBB’den hibe edilen 400 bin TL değerindeki 100 attan 99’u kayıp. Hatay Dörtyol’da kayıp 99 atla ilgili soruşturma devam ediyor. Benim edindiğim bilgiye göre 12 atın daha öldüğü biliniyor.

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