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Son dakika haberi 100 kayıp at! Dörtyol Belediye Başkanı MHP'den istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" dedi

KAYIP ATLAR! Son dakika: 100 kayıp at! Dörtyol Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
100 kayıp at! Dörtyol Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
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HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 100 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan MHP'li Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hatay'ın Dörtyol belediyesine 100 at göndermiş, atlardan birisi yolda ölürken, 99 at ise kaybolmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sayın Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" dedi.

twitter

50 DEĞİL 100 AT

Hatay Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a yaptığı açıklamada kayıp atlarla ilgili şunları söylemişti:

"100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve Dörtyol Belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de belediye ve veteriner işleri müdürlüğü olarak fiziken 100 adet at teslim alınmadı. Belediyemize ait hayvan pazarı tesisleri ve diğer sahalarda da 100 adet at bulunmuyor. Ancak yine yaptığım araştırmada atların hayvan pazarına geldiğini fakat 1’inin yolda öldüğünü öğrendim. Diğer 99 at ise belediyemiz tarafından teslim alınmadı. 13 Nisan itibariyle de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu anda kaymakamlık kapsamlı bir soruşturma yapıyor."

400 BİN LİRA DEĞERİNDE

100 atın teslim evraklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Hatay Dörtyol Belediyesi’ne bedelsiz devredilen atların her birinin değerinin 4 bin TL olduğu belirlenmiş, hibe edilen 400 bin TL değerindeki 100 attan 99’u kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

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