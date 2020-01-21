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Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nda devam eden karla karışık yağmur, yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Aydos Ormanı'nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Yağışlara ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) vatandaşlara uyarı geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri altında olacağı ve yağışların Perşembe günü karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Baraj doluluk oranı %54'ler seviyesinde. Olumsuz durumlara da yol bakım ekiplerimiz müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 21, 2020

İSTANBUL'DA KAR KÜREME ARAÇLARI YOLLARDA

Meteoroloji tarafından İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde "kar yağabilir" uyarısı yapılmıştı. Dün gündüz Silivri bölgesinde kar yağışının etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde ise İstanbul Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı vardı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü E-5 karayolu ve çevresinde belediyeye ait kar küreme araçları yollara çıktı. Olası bir kar yağışı sırasında yolların kapanmaması için solüsyon ve tuzlama özelliği de bulunan kar küreme araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildiği görüldü.