İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden metrobüs yolcularını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Haliç Köprüsü'nde Cumartesi ve Pazar günleri bakım yapılacağı bu nedenle metrobüs güzergahının değişeceği duyuruldu. Yapılan açıklamada seferlerin aksamayacağı anacak metrobüs güzergahının değişeceği bildirildi.
METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMA OLMAYACAK
İşte İBB tarafından yapılan açıklama:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır.
Bu sebeple, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde Yan Köprü’den yapılacaktır.
Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerini herhangi bir aksama olmayacaktır. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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